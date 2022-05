Перес вперше в кар’єрі виграв Гран-прі Монако

Фото: Getty Images

В Монте-Карло завершився сьомий етап сезону-2022 Формули-1 – Гран-прі Монако.



Гонка розпочалася пізніше запланованого через неналежні погодні умови. Та на трасі пілоти пробули недовго – через сильний дощ вивісили червоні прапори.

Після паузи гонка продовжилася. Більш швидко і правильно зміни умов на дорожньому полотні відслідковували на командному містку Red Bull – що дозволило «бикам» переграти Ferrari завдяки піт-стопам.

«Скудерія» напроти, робила не найкращі рішення. Одразу згадується момент, як розлютився Шарль Леклер через подвійний піт-стоп та гоночного інженера монегаска, котрий спочатку покликав Леклера в бокси, а в останній момент сказав залишатися на трасі.

Ще одні червоні прапори були вивішені через аварію Міка Шумахера. Німець перейшов на сліки, та не зміг втримати болід на підсихаючій трасі.

