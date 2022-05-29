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Перес вперше в кар’єрі виграв Гран-прі Монако

Леклер нарешті фінішував на домашній гонці, але залишився поза п’єдесталу
Автоспорт Формула-1
20:24
Перес вперше в кар’єрі виграв Гран-прі Монако
Фото: Getty Images

В Монте-Карло завершився сьомий етап сезону-2022 Формули-1 – Гран-прі Монако.

Гонка розпочалася пізніше запланованого через неналежні погодні умови. Та на трасі пілоти пробули недовго – через сильний дощ вивісили червоні прапори.

Після паузи гонка продовжилася. Більш швидко і правильно зміни умов на дорожньому полотні відслідковували на командному містку Red Bull – що дозволило «бикам» переграти Ferrari завдяки піт-стопам.

«Скудерія» напроти, робила не найкращі рішення. Одразу згадується момент, як розлютився Шарль Леклер через подвійний піт-стоп та гоночного інженера монегаска, котрий спочатку покликав Леклера в бокси, а в останній момент сказав залишатися на трасі.

Ще одні червоні прапори були вивішені через аварію Міка Шумахера. Німець перейшов на сліки, та не зміг втримати болід на підсихаючій трасі.

Завдяки допомозі містка Серхіо Перес став лідером пелотону, а Леклер відкотився на четверте місце. Ferrari мало невелику перевагу, та обігнати суперників на вузьких вуличкам Монте-Карло не вдалося. Перес випередив Карлоса Сайнса, а Макс Ферстаппен залишив суперника в особистому заліку Леклера без подіуму. Відзначимо, що Шарль вперше в кар’єрі сумів фінішувати на домашньому етапі.

Результати Гран-прі Монако:

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Серхіо Перес Макс Ферстаппен Шарль Леклер

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