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Ферстаппен: «Зчеплення було в порядку, знос гуми теж - а це саме те, що потрібно на Гран-прі Азербайджану»

Чинний чемпіон Формули- 1 прокоментував впевнену перемогу в Баку
Автоспорт Формула-1
07:50
Ферстаппен: «Зчеплення було в порядку, знос гуми теж - а це саме те, що потрібно на Гран-прі Азербайджану»

Пілот Red Bull Макс Ферстаппен прокоментував впевнену перемогу на Гран-прі Азербайджану.

Голландця цитує портал Sky Sports:

«У нас сьогодні була дуже хороша машина, ми могли боротися, дуже задоволені балансом, так що все склалося дуже добре. Зчеплення було в порядку, знос гуми теж хороший - а це саме те, що потрібно на цій трасі. Кожен вікенд різний, не знаю, чи зможемо ми зберегти цю форму в Канаді».

Результати Гран-прі Азербайджану.

Рене Тер Велде
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Теги

Макс Ферстаппен Гран-прі Азербайджану Red Bull

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