Ферстаппен став тріумфатором Гран-прі Азербайджану. Перес – другий, Расселл – третій
Ферстаппен: «Зчеплення було в порядку, знос гуми теж - а це саме те, що потрібно на Гран-прі Азербайджану»
Чинний чемпіон Формули- 1 прокоментував впевнену перемогу в Баку
Пілот Red Bull Макс Ферстаппен прокоментував впевнену перемогу на Гран-прі Азербайджану.
Голландця цитує портал Sky Sports:
«У нас сьогодні була дуже хороша машина, ми могли боротися, дуже задоволені балансом, так що все склалося дуже добре. Зчеплення було в порядку, знос гуми теж хороший - а це саме те, що потрібно на цій трасі. Кожен вікенд різний, не знаю, чи зможемо ми зберегти цю форму в Канаді».
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