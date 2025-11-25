Олег Гончар

Керівництво Формули-1 та Las Vegas Convention and Visitors Authority (LVCVA) ведуть переговори про нову угоду на 5–10 років, яка може зберегти Гран-прі Лас-Вегаса на календарі до 2032-го чи навіть 2037-го. Про це повідомляє Sports Business Journal.

Поточний контракт між F1 та LVCVA завершується після сезону 2025-го, але в червні було продовжено на два роки — до 2027-го. Тепер сторони прагнуть стабільності: первісне трирічне партнерство з 2023-го принесло $1,2 млрд економічного ефекту для регіону, попри скарги на дорожній рух та високі ціни на готелі.

Президент LVCVA Стів Гілл підтвердив, що між LVCVA та Формулою-1 ведуться попередні переговори про нову угоду на 5–10 років.

«Це дозволить проводити гонки щороку напередодні Дня подяки до 2032-го чи навіть до 2037-го».

Президент Гран-прі Лас-Вегаса Емілі Прейзер зазначила, що Liberty Media (власник Формули-1) надасть фінансування для спрощення логістики.

«Ми розуміємо незручності, але подія приносить величезну користь».

