Олег Гончар

Обох пілотів McLaren Ландо Норріса та Оскара Піастрі — дискваліфікували за підсумками Гран-прі Лас-Вегаса через порушення технічного регламенту. Рішення опублікували на офіційному сайті FIA.

Обох гонщиків McLaren дискваліфікували через надмірний знос контрольної планки (skid block) на болідах. Згідно з перевіркою, на машині Норріса планка мала 8,88 мм спереду та 8,93 мм ззаду, у Піастрі — 8,96 мм спереду та 8,74 мм ззаду (мін. 9 мм). McLaren стверджувала про пошкодження від порпоузингу, але стюарди не визнали пом'якшення.

На Гран-прі Норріс фінішував другим, а Піастрі четвертим. Після дискваліфікації вони втратили всі очки.

Дискваліфікація вплинула на залік пілотів: Норріс лідирує з 390 очками, Піастрі та Ферстаппен ділять 2-3 місця з 366.