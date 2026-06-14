Сергій Разумовський

Льюїс Гемілтон здобув свою першу перемогу у Формулі‑1 в статусі пілота Ferrari, тріумфувавши на етапі у Барселоні‑Каталуньї. Поул-позишн виграв представник Mercedes Джордж Расселл, однак у перегонах семиразовий чемпіон світу зумів нав’язати темп і першим перетнув фінішну смугу, забезпечивши команді з Маранелло гучний успіх на іспанському етапі. На подіумі Гемілтон випередив того ж Джорджа Расселла з Mercedes, а третім фінішував Ландо Норріс, який представляє McLaren.

Цей успіх став для британця першим із липня 2024 року, коли він ще виступав за Mercedes, а також дебютною звитягою після переходу до Ferrari. Подія має вагоме турнірне значення: Гемілтон скорочує відставання в особистому заліку, тоді як Mercedes завдяки стабільності продовжує утримувати перевагу в Кубку конструкторів.

Додатковою інтригою гонки став вимушений схід чинного лідера чемпіонату Андреа Кімі Антонеллі з Mercedes — пілот не дістався фінішу, припинивши боротьбу за п’ять кіл до кінця, що позначилося на розподілі очок за підсумками етапу. Також не зумів завершити дистанцію Шарль Леклер із Ferrari, тоді як низка інших учасників втратила кола на фоні темпу лідерів.

Барселона‑2026. Підсумковий протокол гонки

Льюїс Гемілтон — Ferrari — 1:22.105 Джордж Расселл — Mercedes — +19.561 Ландо Норріс — McLaren — +23.719 Макс Ферстаппен — Red Bull Racing — +40.497 Оскар Піастрі — McLaren — +58.661 Айзек Хаджар — Red Bull Racing — +1 коло П’єр Ґаслі — Alpine — +1 коло Франко Колапінто — Alpine — +1 коло Ліам Лоусон — Racing Bulls — +1 коло Арвід Ліндблад — Racing Bulls — +1 коло Ґабріель Бартолето — Audi — +2 кола Карлос Сайнс — Williams — +2 кола Естебан Окон — Haas F1 Team — +2 кола Серхіо Перес — Cadillac — +3 кола Шарль Леклер — Ferrari — зійшов Андреа Кімі Антонеллі — Mercedes — не фінішував Олівер Берман — Haas F1 Team — зійшов Александер Албон — Williams — +11 кіл Фернандо Алонсо — Aston Martin — не фінішував Ніко Хюлькенберг — Audi — зійшов Валттері Боттас — Cadillac — зійшов Ленс Стролл — Aston Martin — зійшов

Особистий залік сезону після етапу в Барселоні

Андреа Кімі Антонеллі — 156 Льюїс Гемілтон — 115 Джордж Расселл — 106 Шарль Леклер — 75 Ландо Норріс — 73 Оскар Піастрі — 68 Макс Ферстаппен — 55 П’єр Ґаслі — 41 Айзек Хаджар — 34 Ліам Лоусон — 26 Франко Колапінто — 19 Олівер Берман — 18 Арвід Ліндблад — 12 Карлос Сайнс — 6 Александер Албон — 5 Естебан Окон — 3 Ґабріель Бартолето — 2 Фернандо Алонсо — 1 Ленс Стролл — 0 Ніко Хюлькенберг — 0 Валттері Боттас — 0 Серхіо Перес — 0

Кубок конструкторів

Mercedes — 262 Ferrari — 190 McLaren — 141 Red Bull Racing — 89 Alpine — 60 Racing Bulls — 38 Haas F1 Team — 21 Williams — 11 Audi — 2 Aston Martin — 1 Cadillac — 0

Підсумовуючи, перемога Гемілтона в Іспанії підсилила позиції Ferrari в загальному заліку та загострила боротьбу в чемпіонаті пілотів, тоді як Mercedes зберігає лідерство серед команд, спираючись на регулярні фініші в очковій зоні.