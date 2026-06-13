Расселл завоював поул у Барселоні, Леклер розбив болід
Фінальна сесія кваліфікації переривалася через аварію пілота Ferrari
38 хвилин томуПідписатися в
Відбулася кваліфікація сьомого етапу чемпіонату Формули-1 сезону-2026 — Гран-прі Барселони. Поул завоював пілот Mercedes Джордж Расселл.
Другий час продемонстрував представник Ferrari Льюїс Хемілтон, а трійку замкнув ще один гонщик Mercedes Андреа Кімі Антонеллі.
У третьому сегменті кваліфікації аварії зазнав пілот Ferrari Шарль Леклер, через що він не зміг встановити час у фінальній сесії та стартуватиме десятим.
Формула-1. Гран-прі Барселони. Кваліфікація
Джордж Расселл (Mercedes) — 1:14.679
Льюїс Хемілтон (Ferrari) +0.064
Андреа Кімі Антонеллі (Mercedes) +0.319
Ландо Норріс (McLaren) +0.322
Макс Ферстаппен (Red Bull) +0.342
Ісак Гаджар (Red Bull) +0.398
Оскар Піастрі (McLaren) +0.411
Ліам Лоусон (Racing Bulls) +1.863
Ніко Гюлькенберг (Audi) +1.978
Шарль Леклер (Ferrari) — без часу
Леклер — про Гран-прі Монако: «Вікенд, який хочеться забути».