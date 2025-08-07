Олег Гончар

Семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Гемілтон прокоментував свої слова після провалу в кваліфікації Гран-прі Угорщини, де він посів 12-те місце, вибувши у другому сегменті, передає Sky Sport Italia.

«Я був цілком серйозний, коли сказав, що, мабуть, команді потрібен новий пілот. Я не мав очікувань від сезону, але він виявився найгіршим у моїй кар’єрі. Я просто висловив свої внутрішні відчуття». Льюїс Гемілтон

Гемілтон розповів, що за лаштунками команди відбувається багато негативних речей, які ускладнюють роботу, і він із нетерпінням чекає перерви, щоб відключитися від професійних обов’язків.

Хемілтон наразі посідає восьме місце в заліку пілотів із 62 очками після 13 етапів.

Результати Гран-прі Угорщини.