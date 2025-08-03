Норріс виграв Гран-прі Угорщини
Чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен – дев'ятий
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Пілот команди McLaren Ландо Норріс став переможцем Гран-прі Угорщини. Друге місце посів його напарник по команді Оскар Піастрі, а третім фінішував представник Mercedes Джордж Расселл.
Чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен з Red Bull завершив гонку лише на дев’ятій позиції. А семиразовий чемпіон Льюїс Хемілтон, який нині виступає за Ferrari, фінішував 12-м.
У Red Bull відповіли, чи піде Ферстаппен.