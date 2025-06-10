Календар Формули-1 2026. 24 гонки з новим етапом в Іспанії
Сезон стартує 8 березня в Австралії, а завершиться 6 грудня в Абу-Дабі
21 хвилину тому
Фото: Getty Images
Міжнародна автомобільна федерація (FIA) спільно з організаторами Формули-1 представила календар 76-го сезону чемпіонату, який відбудеться у 2026 році.
Сезон-2026 складатиметься з 24 етапів, як і раніше. Відкриє чемпіонат Гран-прі Австралії в Мельбурні 8 березня, а завершиться сезон 6 грудня в Абу-Дабі. З календаря зник Гран-прі в Імолі, натомість з’явиться другий іспанський етап у Мадриді.
Гран-прі Монако перенесено на початок червня та проходитиме паралельно зі знаменитою гонкою «500 миль Індіанаполіса», тоді як Гран-прі Канади збігатиметься за датами з американським змаганням.
Календар Формули-1 на 2026 рік:
- 6-8 березня — Австралія, Мельбурн
- 13-15 березня — Китай, Шанхай
- 27-29 березня — Японія, Сузука
- 10-12 квітня — Бахрейн, Сахір
- 17-19 квітня — Саудівська Аравія, Джидда
- 1-3 травня — США, Маямі
- 22-24 травня — Канада, Монреаль
- 5-7 червня — Монако
- 12-14 червня — Іспанія, Барселона
- 26-28 червня — Австрія, Шпільберг
- 3-5 липня — Велика Британія, Сільверстоун
- 17-19 липня — Бельгія, Спа
- 24-26 липня — Угорщина, Будапешт
- 21-23 серпня — Нідерланди, Зандворт
- 4-6 вересня — Італія, Монца
- 11-13 вересня — Іспанія, Мадрид
- 25-27 вересня — Азербайджан, Баку
- 9-11 жовтня — Сінгапур
- 23-25 жовтня — США, Остін
- 30 жовтня – 1 листопада — Мексика, Мехіко
- 6-8 листопада — Бразилія, Сан-Паулу
- 19-21 листопада — США, Лас-Вегас
- 27-29 листопада — Катар, Лусаїл
- 4-6 грудня — Абу-Дабі, Яс-Марина
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