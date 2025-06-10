Міжнародна автомобільна федерація (FIA) спільно з організаторами Формули-1 представила календар 76-го сезону чемпіонату, який відбудеться у 2026 році.



Сезон-2026 складатиметься з 24 етапів, як і раніше. Відкриє чемпіонат Гран-прі Австралії в Мельбурні 8 березня, а завершиться сезон 6 грудня в Абу-Дабі. З календаря зник Гран-прі в Імолі, натомість з’явиться другий іспанський етап у Мадриді.

Гран-прі Монако перенесено на початок червня та проходитиме паралельно зі знаменитою гонкою «500 миль Індіанаполіса», тоді як Гран-прі Канади збігатиметься за датами з американським змаганням.