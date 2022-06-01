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Керівник Mercedes запропонував переробити трасу Гран-прі Монако через проблеми Хемілтона

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Автоспорт Формула-1
14:00
Керівник Mercedes запропонував переробити трасу Гран-прі Монако через проблеми Хемілтона
Фото: Mercedes

Виконавчий директор Mercedes Тото Вольфф вважає, що трасу Гран-прі Монако необхідно переробити:

Ми побачили ще одне свідчення, що у Монако все вирішує позиція на трасі. П'ять секунд різниці – це практично машина Формули-2. Із цим треба розібратися.

Це фантастична траса, кожен приїзд сюди стає святом, але, мабуть, варто придивитися до конфігурації. Не повинно бути так, що ви на п'ять секунд швидше, але все одно не можете випередити.

Але якщо говорити про конфігурацію, тут бажано подумати. Не знаю, як ще можна їхати цими вулицями. У тунелі і така висока швидкість. Важко сказати, що тут можна зробити.

Можливо, варто відмовитися від шикани після тунелю та продовжити пряму. Але тоді перед поворотом швидкість буде надто високою… Може, варто додати там щось для уповільнення… Але це краще обговорювати з архітекторами трас.

Я впевнений, що сторони знайдуть компроміс, тому що Формулі-1 необхідно Монако, а Монако потрібна Ф-1.

Нагадаємо, що Льюїс Хемілтон фінішував на етапі восьмим.

Джерело: motorsport.com Олег Шумейко-молодший
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Льюїс Хемілтон Тото Вольфф

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