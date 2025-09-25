Виконавчий директор Red Bull Лоран Мекіс висловився про підхід команди. Слова функціонера наводить f1analytic.com:

Ми будемо підходити до кожної гонки з повною зосередженістю, прагнучи глибше зрозуміти машину і зробити свій внесок у її розвиток. Подивимося, до чого це приведе.

Ми намагаємося дотримуватися ризикованого підходу, тому спочатку дізнаємося якнайбільше про болід перед фіналом сезону. Це важливіше, ніж обговорення чемпіонства чи інших питань. Такий підхід необхідний, тому що розрив між Максом та Оскаром є значним. Ми не можемо покладатися на те, що McLaren занадто часто помилятиметься.