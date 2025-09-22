Нідерландський гонщик Red Bull Макс Ферстаппен відзначив, що задоволений формою своєї команди в останніх етапах Формули-1. Слова наводить racingnews365.

Пілоту вдалося здобути дві перемоги поспіль, що повернуло йому гіпотетичні шанси поборотися за чемпіонський титул наприкінці сезону.

Так, вважаю, що разом із Монцею гонку в Баку можна назвати найкращою для нас цього року. Це велика перемога, адже траса в Монці ніколи не була особливо сильною для Red Bull, і виграти там — вагоме досягнення.

Що стосується Баку, то історично там у мене складалися непогані етапи, але без особливих результатів — виняток лише 2021-й і 2022-й роки. Загалом ця траса завжди була для нас непростою. Тому було дуже важливо провести настільки впевнений вікенд.