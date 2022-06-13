Хемілтон став почесним громадянином Бразилії
Хемілтон може пропустити Гран-прі Канади
Британець має проблеми зі спиною
Босс Mercedes Тото Вольфф повідомив, що пілот німецької команди Льюїс Хемілтон може пропустити Гран-прі Канади. Семиразовий чемпіон світу відчував проблеми зі спиною на Гран-прі Азербайджану через виступи на машині з ефектом дельфінування.
Вольффа цитує видання GPFans:
«Йому і справді недобре, і зараз нам потрібно рішення. На даному етапі він постраждав найбільше з пілотів. Не думаю, що це тільки проблема Льюїса. Очевидно, він страждає найбільше, але це впливає і на Джорджа Расселла і багатьох інших».
Льюїс Хемілтон став почесним громадянином Бразилії.
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