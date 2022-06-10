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Хемілтон став почесним громадянином Бразилії

Семиразовий чемпіон світу тричі перемагав в Сан-Паулу
Автоспорт Формула-1
15:55
Хемілтон став почесним громадянином Бразилії

Пілот Mercedes Льюїс Хемілтон повідомив, що став почесним громадянином Бразилії. 

Хемілтона цитує портал camara.leg.br:

«У мене немає слів. Сьогодні мені привласнили почесне громадянство в одному з моїх улюблених місць у всьому світі. Спасибі, Бразилія! Люблю тебе і не дочекаюся зустрічі».

Льюїс Хемілтон висловився з приводу чемпіонської гонки Формули- 1.

Рене Тер Велде
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Теги

Льюїс Хемілтон Mercedes

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