Колишній напарник Хемілтона: «Може бути, Льюїс втомився і думає, що його кар'єра закінчена»
Хемілтон став почесним громадянином Бразилії
Семиразовий чемпіон світу тричі перемагав в Сан-Паулу
Пілот Mercedes Льюїс Хемілтон повідомив, що став почесним громадянином Бразилії.
Хемілтона цитує портал camara.leg.br:
«У мене немає слів. Сьогодні мені привласнили почесне громадянство в одному з моїх улюблених місць у всьому світі. Спасибі, Бразилія! Люблю тебе і не дочекаюся зустрічі».
Льюїс Хемілтон висловився з приводу чемпіонської гонки Формули- 1.
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