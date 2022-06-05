Керівник Mercedes запропонував переробити трасу Гран-прі Монако через проблеми Хемілтона
Хемілтон назвав гонку, в якій Mercedes має повернутися в боротьбу за перемоги
Британець сподівається, що команда встигне до домашнього Гран-прі
Фото: Mercedes
Семиразовий чемпіон Ф-1 Льюїс Хемілтон заявив, що ще мінімум місяць Mercedes не буде готовий боротися за перемоги:
Сподіваюся, що хоча б до етапу в Сільверстоуні ми отримаємо машину, яка нам потрібна і зможемо битися з хлопцями попереду. Я щодня працюю над тим, щоб повернутися до лідерів. Так що дуже важливо попрацювати всім перед домашнім (бази Mercedes знаходяться у Великобританії) Гран-прі і подарувати вболівальникам гонку, на яку вони заслуговують.
Я знаю, що всі на фабриці працюють на повну силу, що наш болід можна поліпшити. Я не сумніваюся, що рано чи пізно це вдасться.
Раніше керівник Mercedes запропонував переробити трасу найпопулярнішого Гран-прі.
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