Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
17:00
live
Важка атлетика. Чемпіонат Європи. Албанія. Чоловіки. +109кг. Пряма трансляція
17:15
Волейбол. Золота Євроліга 2022. Жінки. Угорщина - Україна

Хемілтон назвав гонку, в якій Mercedes має повернутися в боротьбу за перемоги

Британець сподівається, що команда встигне до домашнього Гран-прі
Автоспорт Формула-1
18:08
Хемілтон назвав гонку, в якій Mercedes має повернутися в боротьбу за перемоги
Фото: Mercedes

Семиразовий чемпіон Ф-1 Льюїс Хемілтон заявив, що ще мінімум місяць Mercedes не буде готовий боротися за перемоги:

Сподіваюся, що хоча б до етапу в Сільверстоуні ми отримаємо машину, яка нам потрібна і зможемо битися з хлопцями попереду. Я щодня працюю над тим, щоб повернутися до лідерів. Так що дуже важливо попрацювати всім перед домашнім (бази Mercedes знаходяться у Великобританії) Гран-прі і подарувати вболівальникам гонку, на яку вони заслуговують.

Я знаю, що всі на фабриці працюють на повну силу, що наш болід можна поліпшити. Я не сумніваюся, що рано чи пізно це вдасться.

Раніше керівник Mercedes запропонував переробити трасу найпопулярнішого Гран-прі.

Джерело: motorsport.com Олег Шумейко-молодший
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Льюїс Хемілтон

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Керівник Mercedes запропонував переробити трасу Гран-прі Монако через проблеми Хемілтона
Керівник Mercedes запропонував переробити трасу Гран-прі Монако через проблеми Хемілтона
Автоспорт Формула-1
01 червня 14:00
«Будь легендарним!» Леброн сфотографувався з Хемілтоном на Гран-прі Монако
«Будь легендарним!» Леброн сфотографувався з Хемілтоном на Гран-прі Монако
Баскетбол НБА
31 травня 17:40
Хемілтон: «Я не розчарований тим, що застряг за обома машинами Alpine»
Хемілтон: «Я не розчарований тим, що застряг за обома машинами Alpine»
Автоспорт Формула-1
30 травня 10:10
Керівник Mercedes: «Якби не аварія, Хемілтон би боровся за перемогу на Гран-прі Іспанії»
Керівник Mercedes: «Якби не аварія, Хемілтон би боровся за перемогу на Гран-прі Іспанії»
Автоспорт Формула-1
23 травня 14:38
Третя перемога поспіль! Ферстаппен став першим на драматичному Гран-прі Іспанії
Післямова
Третя перемога поспіль! Ферстаппен став першим на драматичному Гран-прі Іспанії
Автоспорт Формула-1
22 травня 18:31
«Ласкаво просимо до нашого клубу!» Алонсо підколов Хемілтона
«Ласкаво просимо до нашого клубу!» Алонсо підколов Хемілтона
Автоспорт Формула-1
19 травня 20:11
1

Новини: Автоспорт

Хемілтон назвав гонку, в якій Mercedes має повернутися в боротьбу за перемоги
Хемілтон назвав гонку, в якій Mercedes має повернутися в боротьбу за перемоги
Формула-1
18:08
Ферстаппен: «Я поки не вирішив, що буду робити після 2028 року - може, закінчу кар'єру»
Ферстаппен: «Я поки не вирішив, що буду робити після 2028 року - може, закінчу кар'єру»
Формула-1
01 червня 20:10
Керівник Mercedes запропонував переробити трасу Гран-прі Монако через проблеми Хемілтона
Керівник Mercedes запропонував переробити трасу Гран-прі Монако через проблеми Хемілтона
Формула-1
01 червня 14:00
Керівник Red Bull: «Підписання Переса - очевидне рішення з урахуванням його швидкості, майстерності і досвіду»
Керівник Red Bull: «Підписання Переса - очевидне рішення з урахуванням його швидкості, майстерності і досвіду»
Формула-1
31 травня 18:45
Перес підписав новий контракт з Red Bull
Перес підписав новий контракт з Red Bull
Формула-1
31 травня 16:40
Перес - про перемогу на Гран-прі Монако: «Це мрія, що стала реальністю»
Перес - про перемогу на Гран-прі Монако: «Це мрія, що стала реальністю»
Формула-1
30 травня 11:30
Хемілтон: «Я не розчарований тим, що застряг за обома машинами Alpine»
Хемілтон: «Я не розчарований тим, що застряг за обома машинами Alpine»
Формула-1
30 травня 10:10
Перес вперше в кар’єрі виграв Гран-прі Монако
Перес вперше в кар’єрі виграв Гран-прі Монако
Формула-1
29 травня 20:24
Шумахер потрапив в жахливу аварію – болід розірвало на дві частини
Шумахер потрапив в жахливу аварію – болід розірвало на дві частини
Формула-1
29 травня 18:46
Всі новини

Популярні новини

Легенда збірної Шотландії - про поразку Україні: «Зінченко керував цим шоу»
Легенда збірної Шотландії - про поразку Україні: «Зінченко керував цим шоу»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
02 червня 19:45
Польща в Лізі націй перемогла потенційного суперника збірної України
Польща в Лізі націй перемогла потенційного суперника збірної України
Футбол Ліга націй UEFA
01 червня 21:23
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
29 травня 00:35
Тренер Джошуа: «Усик виглядає як серійний убивця»
Тренер Джошуа: «Усик виглядає як серійний убивця»
Бокс Професійний бокс
02 червня 12:04
«Хтось дуже «розумний» вирішив їхати через житомирську трасу». Олександр Долгополов розповів, як його дівчину з дитиною мало не вбили рашисти
Ексклюзив
«Хтось дуже «розумний» вирішив їхати через житомирську трасу». Олександр Долгополов розповів, як його дівчину з дитиною мало не вбили рашисти
Теніс ATP
02 червня 12:39
Петракова розривало зсередини. Емоції тренера збірної України після перемоги над Шотландією
Петракова розривало зсередини. Емоції тренера збірної України після перемоги над Шотландією
Футбол Збірна України
02 червня 09:31
Всі новини