Хемілтон назвав гонку, в якій Mercedes має повернутися в боротьбу за перемоги

Фото: Mercedes

Семиразовий чемпіон Ф-1 Льюїс Хемілтон заявив, що ще мінімум місяць Mercedes не буде готовий боротися за перемоги:



Я знаю, що всі на фабриці працюють на повну силу, що наш болід можна поліпшити. Я не сумніваюся, що рано чи пізно це вдасться.