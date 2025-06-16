Хемілтон не розкрив деталей, але натякнув на проблеми у Ferrari
Британець утримався від подробиць
5 хвилин тому
Семиразовий чемпіон Формули-1 та пілот команди Ferrari Льюїс Хемілтон прокоментував ситуацію з очікуваними оновленнями боліда SF-25. За його словами, наразі команда переживає непростий період. Слова наводить FormulaPassion.
Чесно кажучи, не знаю, чому ми досі не привезли оновлення. Сподіваюся, це станеться дуже скоро. Шкода, що не можу відверто розповісти, що саме відбувається — а відбувається чимало. Є багато речей, які мені хотілося б озвучити, однак я не можу бути занадто відвертим. Не можу розкривати всі деталі проблем, з якими ми стикаємося, і ситуацій всередині команди.
Британець додав, що намагається вплинути на процес змін у Ferrari:
Моя мета — позитивно вплинути на ті зміни, які приведуть до довгострокового успіху. Нам справді потрібно багато чого змінити.
Расселл здобув перемогу на Гран-прі Канади.