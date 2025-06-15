Денис Сєдашов

Пілот команди Mercedes Джордж Расселл здобув перемогу на Гран-прі Канади, фінішувавши першим у напруженій гонці.

Друге місце посів чинний чемпіон світу — Макс Ферстаппен з Red Bull. Третім на подіум піднявся італієць Андреа Кімі Антонеллі — новачок Mercedes, для якого це перший подіум у Формулі-1.

GEORGE RUSSELL WINS IN CANADA!



A controlled victory for the Mercedes driver who withstands the pressure from Max Verstappen behind #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/Gc5y2lvag3 — Formula 1 (@F1) June 15, 2025

Лідер загального заліку Оскар Піастрі з команди McLaren фінішував четвертим у гонці.

Семиразовий чемпіон світу Льюїс Хемілтон, який виступає за Ferrari, завершив гонку на шостому місці.

Хемілтон про болід Ferrari: «Наче вчу танцювати того, хто не відчуває ритму».