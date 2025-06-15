Расселл здобув перемогу на Гран-прі Канади
Лідер загального заліку Оскар Піастрі прийшов до фінішу четвертим
42 хвилини тому
Фото: Getty Images
Пілот команди Mercedes Джордж Расселл здобув перемогу на Гран-прі Канади, фінішувавши першим у напруженій гонці.
Друге місце посів чинний чемпіон світу — Макс Ферстаппен з Red Bull. Третім на подіум піднявся італієць Андреа Кімі Антонеллі — новачок Mercedes, для якого це перший подіум у Формулі-1.
Лідер загального заліку Оскар Піастрі з команди McLaren фінішував четвертим у гонці.
Семиразовий чемпіон світу Льюїс Хемілтон, який виступає за Ferrari, завершив гонку на шостому місці.
Хемілтон про болід Ferrari: «Наче вчу танцювати того, хто не відчуває ритму».