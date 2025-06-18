Денис Сєдашов

40-річний семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Хемілтон, який цього сезону виступає за італійську команду Ferrari, показує найслабший початок чемпіонату в своїй кар’єрі. На це звернули увагу журналісти порталу RacingNews365.

За перші 10 етапів Хемілтону жодного разу не вдалося піднятися на подіум. Найкращий результат британця — 4-те місце на Гран-прі Емілії-Романьї.

Наразі Льюїс посідає шосту позицію в особистому заліку пілотів, маючи 79 очок.

Наступний етап сезону Формули-1 пройде з 27 по 29 червня в Австрії.

Хемілтон не розкрив деталей, але натякнув на проблеми у Ferrari.