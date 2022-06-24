Хемілтон попросив команду експериментувати на машині Рассела

Британець сподівається, що скоро команда приєднається до групи лідерів

Фото: Motorsport

Семиразовий чемпіон Ф-1 Льїюс Хемілтон вважає, що у Джорджа Рассела було достатньо часу освоїтися в Mercedes, і він готовий випробовувати новинки на своєму боліді:



Думаю, у другій половині сезону нашим експериментатором міг би стати Джордж. Головна мета для нас усіх – рухати команду вперед. І зараз, мені здається, можна вже трохи обережніше підходити до експериментів у ході вік-ендів. Вони дуже здорово стримують вас, особливо якщо не всі тренування виявляються сухими. Так що так, вікенд Гран-прі Канади приніс нам багато користі. А наші доопрацювання дозволили зробити ще кілька кроків уперед. Я сподіваюся, що у Сільверстоуні наша машина збереже цей чудовий темп. Для мене та команди це буде дуже важлива гонка. Там хочу битися в групі лідерів.

Нагадаємо, що Хемілтон став третім на Гран-прі Канади.