Семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Хемілтон назвав різницю між машинами Mercedes та Ferrari. Британця цитує f1analytic.com:

Насправді причини моїх проблем у Ferrari важко пояснити. Просто особливості проходження поворотів, баланс у поворотах, дорожній просвіт, багато що відрізняється. Тут дуже «м'яка» машина, коли я працював у Mercedes, вона була дуже жорсткою, ми їхали досить жорстко і низько, щоб отримати притискну силу, і тепер все змінилося.

Кути нахилу крил, коліс – все відрізняється, аж до того, як поводиться двигун, гальмування ним - всі ці речі інші, і я, як говорив раніше, ніколи до цього не використовував гальмування двигуном. Всі ці різні компоненти поєднуються, і потрібен час, щоб до цього звикнути, але мені подобається цей процес.