Денис Сєдашов

Пілот Ferrari Льюїс Хемілтон поділився враженнями від боліда Ferrari SF-25 після кваліфікації Гран-прі Канади, де він показав п’ятий результат. За словами пілота, керувати цією машиною — все одно що змушувати людину без почуття ритму танцювати. Слова наводить Canal+.

Цей болід… Він як людина, яка не вміє танцювати. Хтось, у кого зовсім немає ритму, розумієте? А змусити такого рухатись у такт — це дуже, дуже складно. Саме так я почуваюся за кермом цієї машини.

Нагадаємо, старт гонки 10-го етапу Формули-1 Гран-прі Канади заплановано на сьогодні, 15 червня, о 21:00 за київським часом.

Рассел обійшов Ферстаппена та взяв поул Гран-Прі Канади.