Рассел обійшов Ферстаппена та взяв поул Гран-Прі Канади
Лідер особистого заліку Піастрі стартуватиме у гонці третім
близько 1 години тому
Фото: Формула-1
У Монреалі відбулася кваліфікації напередодні гонки Гран-Прі Канади.
Найкращий час показав пілот Mercedes Джордж Рассел, який вдруге став переможцем кваліфікації Гран-Прі Канади. Також з першого ряду стартуватиме діючий чемпіон Ф-1 Макс Ферстаппен. Далі розташуються лідер особистого заліку сезону-2025 Оскар Піастрі та товариш Рассела по Mercedes Кімі Антонеллі.
Результат кваліфікації Гран-Прі Канади: