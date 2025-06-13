Хемілтон про Ferrari: «Я тут надовго, припиніть вигадувати»
Пілот Ferrari відкинув чутки про своє можливе прощання з командою
близько 1 години тому
Пілот Ferrari Льюїс Хемілтон розвіяв чутки про своє можливе дострокове прощання з італійською командою.
У коментарі для Daily Mail семиразовий чемпіон світу підкреслив, що тільки почав свій шлях у складі Скудерії й твердо налаштований на тривалу співпрацю.
Я щойно розпочав роботу з цією командою. Я тут надовго й не маю жодних сумнівів. Будь ласка, припиніть вигадувати, — заявив Хемілтон. — Я хочу боротися за перемоги, але нам потрібно більше швидкості від боліда. Так, є певні труднощі, але я отримую від них задоволення.
На цей момент 39-річний Хемілтон займає шосте місце в загальному заліку Формули-1, маючи 71 очко.
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