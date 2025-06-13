Денис Сєдашов

Пілот Ferrari Льюїс Хемілтон розвіяв чутки про своє можливе дострокове прощання з італійською командою.

У коментарі для Daily Mail семиразовий чемпіон світу підкреслив, що тільки почав свій шлях у складі Скудерії й твердо налаштований на тривалу співпрацю.

Я щойно розпочав роботу з цією командою. Я тут надовго й не маю жодних сумнівів. Будь ласка, припиніть вигадувати, — заявив Хемілтон. — Я хочу боротися за перемоги, але нам потрібно більше швидкості від боліда. Так, є певні труднощі, але я отримую від них задоволення. Льюїс Хемілтон

На цей момент 39-річний Хемілтон займає шосте місце в загальному заліку Формули-1, маючи 71 очко.

У Red Bull відповіли, що потрібно для боротьби з McLaren за чемпіонство.