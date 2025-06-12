Бос Red Bull Крістіан Хорнер висловився про боротьбу з McLaren за титул у сезоні-2025. Слова функціонера наводить f1analytic.com:

Ну, послухайте, ми маємо бути впевнені, що знаходимося поруч із McLaren за темпом. І щоб перемогти їх, ми маємо почати відбирати у них очки… Це машина, яку треба обігравати. У них два сильні пілоти, і болід працює дуже добре.

Отже, ми маємо внести поліпшення і досягти поліпшення характеристик машини протягом цієї літньої частини чемпіонату, а також переконатися, що ми зможемо втримати їх на плаву до літньої перерви і спробувати набрати трохи обертів.