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Хемілтон: «Хто виграє чемпіонат? Я фанат Ferrari»

Рекордсмен Ф-1 вважає, що списувати Mercedes ще зарано
Автоспорт Формула-1
13:37
Хемілтон: «Хто виграє чемпіонат? Я фанат Ferrari»
Фото: Mercedes

Семиразовий чемпіон Ф-1 Льюїс Хемілтон висловився щодо чемпіонської гонки. Британця цитує Corriere Della Sera:

Хто виграє чемпіонат Ферстаппен чи Леклер? Так усе зрозуміло, на Mercedes вже поставили хрест? Не треба нас недооцінювати.

Ferrari сильніша у кваліфікаціях, а Red Bull – у гонках. Та з кожним етапом все змінюється. «Скудерія» довела, що вміє створювати дивовижні боліди. Шарлю дуже сильний. Я фанат Ferrari. Якби міг посидіти з уболівальниками, то підтримував би Леклера.

Хемілтон вважає, що через місяць Mercedes зможе боротися за перемоги.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Льюїс Хемілтон Шарль Леклер Макс Ферстаппен

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