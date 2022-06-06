Хемілтон: «Хто виграє чемпіонат? Я фанат Ferrari»

Рекордсмен Ф-1 вважає, що списувати Mercedes ще зарано

Фото: Mercedes

Семиразовий чемпіон Ф-1 Льюїс Хемілтон висловився щодо чемпіонської гонки. Британця цитує Corriere Della Sera:



Хто виграє чемпіонат Ферстаппен чи Леклер? Так усе зрозуміло, на Mercedes вже поставили хрест? Не треба нас недооцінювати.

Ferrari сильніша у кваліфікаціях, а Red Bull – у гонках. Та з кожним етапом все змінюється. «Скудерія» довела, що вміє створювати дивовижні боліди. Шарлю дуже сильний. Я фанат Ferrari. Якби міг посидіти з уболівальниками, то підтримував би Леклера.

Хемілтон вважає, що через місяць Mercedes зможе боротися за перемоги.