Хемілтон назвав гонку, в якій Mercedes має повернутися в боротьбу за перемоги
Хемілтон: «Хто виграє чемпіонат? Я фанат Ferrari»
Рекордсмен Ф-1 вважає, що списувати Mercedes ще зарано
Фото: Mercedes
Семиразовий чемпіон Ф-1 Льюїс Хемілтон висловився щодо чемпіонської гонки. Британця цитує Corriere Della Sera:
Хто виграє чемпіонат Ферстаппен чи Леклер? Так усе зрозуміло, на Mercedes вже поставили хрест? Не треба нас недооцінювати.
Ferrari сильніша у кваліфікаціях, а Red Bull – у гонках. Та з кожним етапом все змінюється. «Скудерія» довела, що вміє створювати дивовижні боліди. Шарлю дуже сильний. Я фанат Ferrari. Якби міг посидіти з уболівальниками, то підтримував би Леклера.
Хемілтон вважає, що через місяць Mercedes зможе боротися за перемоги.
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