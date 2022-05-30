Керівник Mercedes: «Якби не аварія, Хемілтон би боровся за перемогу на Гран-прі Іспанії»
Хемілтон: «Я не розчарований тим, що застряг за обома машинами Alpine»
Семиразовий чемпіон світу прокоментував результати Гран-прі Монако
Пілот Mercedes Льюїс Хемілтон прокоментував результати Гран-прі Монако.
Британця цитує портал Planet F1:
«Хто знає, де я зміг би опинитися. Без поняття. Чесно, я не знав, які у мене можливості, але, звичайно, мені не допомогло те, що я застряг за обома машинами.
Чесно сказати, я не розчарований. Такого і очікуєш в Монако. Я розумів, що щось подібне трапиться, раз я кваліфікувався нижче одного з них. Була надія, що деякі шанси з'являться через дощ, але це не спрацювало. Витягнемо уроки і будемо рухатися далі».
Льюїс Хемілтон фінішував восьмим за підсумками Гран-прі Монако.