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Хемілтон: «Я не розчарований тим, що застряг за обома машинами Alpine»

Семиразовий чемпіон світу прокоментував результати Гран-прі Монако
Автоспорт Формула-1
10:10
Хемілтон: «Я не розчарований тим, що застряг за обома машинами Alpine»

Пілот Mercedes Льюїс Хемілтон прокоментував результати Гран-прі Монако.

Британця цитує портал Planet F1:

«Хто знає, де я зміг би опинитися. Без поняття. Чесно, я не знав, які у мене можливості, але, звичайно, мені не допомогло те, що я застряг за обома машинами.

Чесно сказати, я не розчарований. Такого і очікуєш в Монако. Я розумів, що щось подібне трапиться, раз я кваліфікувався нижче одного з них. Була надія, що деякі шанси з'являться через дощ, але це не спрацювало. Витягнемо уроки і будемо рухатися далі».

Льюїс Хемілтон фінішував восьмим за підсумками Гран-прі Монако.

Рене Тер Велде
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Теги

Гран-прі Монако Льюїс Хемілтон Mercedes

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