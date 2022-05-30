Хемілтон: «Я не розчарований тим, що застряг за обома машинами Alpine»

Пілот Mercedes Льюїс Хемілтон прокоментував результати Гран-прі Монако.

Британця цитує портал Planet F1:

Чесно сказати, я не розчарований. Такого і очікуєш в Монако. Я розумів, що щось подібне трапиться, раз я кваліфікувався нижче одного з них. Була надія, що деякі шанси з'являться через дощ, але це не спрацювало. Витягнемо уроки і будемо рухатися далі».