Колишній напарник Хемілтона: «Може бути, Льюїс втомився і думає, що його кар'єра закінчена»

Чемпіон світу Дженсон Баттон висловив припущення про те, що пілот Mercedes Льюїс Хемілтон вже змирився із завершенням кар'єри в Формулі-1.

Баттона цитує портал GPFans:

Джордж управляє найкращою машиною, ніж ті, що він пілотував в Williams. Це надає впевненості, він може атакувати активніше. Льюїс, мабуть, не так впевнений в тому, що здатний вичавити з боліда максимум. А коли у тебе було кілька невдалих гонок, психологічно це складно подолати. Це ментальний спорт, не тільки фізичний.

Льюїс, як ми всі знаємо, є одним з кращих в світі, якщо не кращим пілотом. Він знову буде конкурентоспроможним, якщо захоче. Але в тому-то й річ. Може бути, він втомився і думає, що його кар'єра закінчена, і хоче зайнятися чимось іншим. Хто знає?»