Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
20:00
live
Інформаційний марафон
21:00
THE FOOTBALL REVIEW

Колишній напарник Хемілтона: «Може бути, Льюїс втомився і думає, що його кар'єра закінчена»

Дженсон Баттон припустив, що семиразовий чемпіон світу втомився від Формули- 1
Автоспорт Формула-1
18:50
Колишній напарник Хемілтона: «Може бути, Льюїс втомився і думає, що його кар'єра закінчена»

Чемпіон світу Дженсон Баттон висловив припущення про те, що пілот Mercedes Льюїс Хемілтон вже змирився із завершенням кар'єри в Формулі-1.

Баттона цитує портал GPFans:

«Він бореться за чемпіонат світу з 2014 року. Зараз до нього прийшов новий партнер по команді, молодий новачок Джордж Расселл, і виявився конкурентоспроможним.

Джордж управляє найкращою машиною, ніж ті, що він пілотував в Williams. Це надає впевненості, він може атакувати активніше. Льюїс, мабуть, не так впевнений в тому, що здатний вичавити з боліда максимум. А коли у тебе було кілька невдалих гонок, психологічно це складно подолати. Це ментальний спорт, не тільки фізичний.

Льюїс, як ми всі знаємо, є одним з кращих в світі, якщо не кращим пілотом. Він знову буде конкурентоспроможним, якщо захоче. Але в тому-то й річ. Може бути, він втомився і думає, що його кар'єра закінчена, і хоче зайнятися чимось іншим. Хто знає?»

Льюїс Хемілтон висловився з приводу чемпіонської гонки Формули-1.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Льюїс Хемілтон Mercedes Дженсон Баттон

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Хемілтон: «Хто виграє чемпіонат? Я фанат Ferrari»
Хемілтон: «Хто виграє чемпіонат? Я фанат Ferrari»
Автоспорт Формула-1
06 червня 13:37
Хемілтон назвав гонку, в якій Mercedes має повернутися в боротьбу за перемоги
Хемілтон назвав гонку, в якій Mercedes має повернутися в боротьбу за перемоги
Автоспорт Формула-1
05 червня 18:08
Керівник Mercedes запропонував переробити трасу Гран-прі Монако через проблеми Хемілтона
Керівник Mercedes запропонував переробити трасу Гран-прі Монако через проблеми Хемілтона
Автоспорт Формула-1
01 червня 14:00
«Будь легендарним!» Леброн сфотографувався з Хемілтоном на Гран-прі Монако
«Будь легендарним!» Леброн сфотографувався з Хемілтоном на Гран-прі Монако
Баскетбол НБА
31 травня 17:40
Хемілтон: «Я не розчарований тим, що застряг за обома машинами Alpine»
Хемілтон: «Я не розчарований тим, що застряг за обома машинами Alpine»
Автоспорт Формула-1
30 травня 10:10
Расселл: «Mercedes наблизився до позицій Red Bull і Ferrari»
Расселл: «Mercedes наблизився до позицій Red Bull і Ferrari»
Автоспорт Формула-1
25 травня 17:00

Новини: Автоспорт

Колишній напарник Хемілтона: «Може бути, Льюїс втомився і думає, що його кар'єра закінчена»
Колишній напарник Хемілтона: «Може бути, Льюїс втомився і думає, що його кар'єра закінчена»
Формула-1
18:50
Хемілтон: «Хто виграє чемпіонат? Я фанат Ferrari»
Хемілтон: «Хто виграє чемпіонат? Я фанат Ferrari»
Формула-1
06 червня 13:37
Хемілтон назвав гонку, в якій Mercedes має повернутися в боротьбу за перемоги
Хемілтон назвав гонку, в якій Mercedes має повернутися в боротьбу за перемоги
Формула-1
05 червня 18:08
Ферстаппен: «Я поки не вирішив, що буду робити після 2028 року - може, закінчу кар'єру»
Ферстаппен: «Я поки не вирішив, що буду робити після 2028 року - може, закінчу кар'єру»
Формула-1
01 червня 20:10
Керівник Mercedes запропонував переробити трасу Гран-прі Монако через проблеми Хемілтона
Керівник Mercedes запропонував переробити трасу Гран-прі Монако через проблеми Хемілтона
Формула-1
01 червня 14:00
Керівник Red Bull: «Підписання Переса - очевидне рішення з урахуванням його швидкості, майстерності і досвіду»
Керівник Red Bull: «Підписання Переса - очевидне рішення з урахуванням його швидкості, майстерності і досвіду»
Формула-1
31 травня 18:45
Перес підписав новий контракт з Red Bull
Перес підписав новий контракт з Red Bull
Формула-1
31 травня 16:40
Перес - про перемогу на Гран-прі Монако: «Це мрія, що стала реальністю»
Перес - про перемогу на Гран-прі Монако: «Це мрія, що стала реальністю»
Формула-1
30 травня 11:30
Хемілтон: «Я не розчарований тим, що застряг за обома машинами Alpine»
Хемілтон: «Я не розчарований тим, що застряг за обома машинами Alpine»
Формула-1
30 травня 10:10
Всі новини

Популярні новини

Легенда збірної Шотландії - про поразку Україні: «Зінченко керував цим шоу»
Легенда збірної Шотландії - про поразку Україні: «Зінченко керував цим шоу»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
02 червня 19:45
Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Футбол Збірна України
05 червня 22:07
3
Польща в Лізі націй перемогла потенційного суперника збірної України
Польща в Лізі націй перемогла потенційного суперника збірної України
Футбол Ліга націй UEFA
01 червня 21:23
Тренер Джошуа: «Усик виглядає як серійний убивця»
Тренер Джошуа: «Усик виглядає як серійний убивця»
Бокс Професійний бокс
02 червня 12:04
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Фігурне катання
06 червня 21:50
«Хтось дуже «розумний» вирішив їхати через житомирську трасу». Олександр Долгополов розповів, як його дівчину з дитиною мало не вбили рашисти
Ексклюзив
«Хтось дуже «розумний» вирішив їхати через житомирську трасу». Олександр Долгополов розповів, як його дівчину з дитиною мало не вбили рашисти
Теніс ATP
02 червня 12:39
Всі новини