Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
18:10
У пошуках скарбів: зміїний острів
17:45
Хокей. Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. Векше - Таппара

Кваліфікація Гран-прі Канади – другий поул Ферстаппена в сезоні, Алонсо вперше за 10 років стартуватиме з першого ряду

Вдалою сесія виявилася для обох пілотів Haas
Автоспорт Формула-1
16:05
Кваліфікація Гран-прі Канади – другий поул Ферстаппена в сезоні, Алонсо вперше за 10 років стартуватиме з першого ряду
Фернандо Алонсо / Фото: formula1.com

В Канаді пройшла кваліфікація напередодні гонки в рамках чемпіонату Формули-1.

В дощових умовах рівних не було Максу Ферстаппену. Діючий чемпіон на 0,7 випередив Фернандо Алонсо, який разом з ним стартуватиме з першого ряду стартової решітки – вперше з Гран-прі Німеччини-2012. Іспанець вже майже 10 років не знаходився на першому ряду після кваліфікації – востаннє це було на.

Шарль Леклер вирішив не ризикувати, і на другий сегмент навіть не виходив. Результат квали для нього жодної ролі не грає, так як через заміну силової установки монегаск розпочне гонку з кінця пелотону.

Невдалий результат у Серхіо Переса. Йому не вдалося не тільки дати бій Ферстаппену та Карлосу Сайнсу, а і взагалі вийти у фінальний сегмент кваліфікації.

Результат кваліфікації Гран-прі Канади:

Стартова решітка:

Олег Шумейко-молодший
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Макс Ферстаппен Шарль Леклер Фернандо Алонсо Льюїс Хемілтон

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Шумахер: «Хемілтон – головний лузер 2022 року»
Шумахер: «Хемілтон – головний лузер 2022 року»
Автоспорт Формула-1
16 червня 20:58
Ферстаппен: «Після двох сходів виявився в 47 окулярах позаду лідера - і подумав, що все скінчено»
Ферстаппен: «Після двох сходів виявився в 47 окулярах позаду лідера - і подумав, що все скінчено»
Автоспорт Формула-1
15 червня 20:00
Хемілтон: «Я стискав зуби від болю і молився, щоб гонка скоріше закінчилася»
Хемілтон: «Я стискав зуби від болю і молився, щоб гонка скоріше закінчилася»
Автоспорт Формула-1
13 червня 10:05
Хемілтон може пропустити Гран-прі Канади
Хемілтон може пропустити Гран-прі Канади
Автоспорт Формула-1
13 червня 08:55
Ферстаппен: «Зчеплення було в порядку, знос гуми теж - а це саме те, що потрібно на Гран-прі Азербайджану»
Ферстаппен: «Зчеплення було в порядку, знос гуми теж - а це саме те, що потрібно на Гран-прі Азербайджану»
Автоспорт Формула-1
13 червня 07:50
Ферстаппен став тріумфатором Гран-прі Азербайджану. Перес – другий, Расселл – третій
Ферстаппен став тріумфатором Гран-прі Азербайджану. Перес – другий, Расселл – третій
Автоспорт Формула-1
12 червня 17:21

Новини: Автоспорт

Кваліфікація Гран-прі Канади – другий поул Ферстаппена в сезоні, Алонсо вперше за 10 років стартуватиме з першого ряду
Кваліфікація Гран-прі Канади – другий поул Ферстаппена в сезоні, Алонсо вперше за 10 років стартуватиме з першого ряду
Формула-1
16:05
Перес: «Хочу виграти титул, але розумію, що ми повинні захищати інтереси команди»
Перес: «Хочу виграти титул, але розумію, що ми повинні захищати інтереси команди»
Формула-1
18 червня 16:45
Шумахер: «Хемілтон – головний лузер 2022 року»
Шумахер: «Хемілтон – головний лузер 2022 року»
Формула-1
16 червня 20:58
Феттель: «Питання політики важливіше нас, вони важливіше спорту»
Феттель: «Питання політики важливіше нас, вони важливіше спорту»
Формула-1
15 червня 21:30
Ферстаппен: «Після двох сходів виявився в 47 окулярах позаду лідера - і подумав, що все скінчено»
Ферстаппен: «Після двох сходів виявився в 47 окулярах позаду лідера - і подумав, що все скінчено»
Формула-1
15 червня 20:00
Чотириразовому чемпіону Формули-1 подарували вишиванку на Гран-прі Азербайджану
Чотириразовому чемпіону Формули-1 подарували вишиванку на Гран-прі Азербайджану
Формула-1
14 червня 14:29
Хемілтон: «Я стискав зуби від болю і молився, щоб гонка скоріше закінчилася»
Хемілтон: «Я стискав зуби від болю і молився, щоб гонка скоріше закінчилася»
Формула-1
13 червня 10:05
Хемілтон може пропустити Гран-прі Канади
Хемілтон може пропустити Гран-прі Канади
Формула-1
13 червня 08:55
Ферстаппен: «Зчеплення було в порядку, знос гуми теж - а це саме те, що потрібно на Гран-прі Азербайджану»
Ферстаппен: «Зчеплення було в порядку, знос гуми теж - а це саме те, що потрібно на Гран-прі Азербайджану»
Формула-1
13 червня 07:50
Всі новини

Популярні новини

Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Бокс Професійний бокс
14 червня 12:58
Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»
Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»
Бокс Професійний бокс
16 червня 13:04
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Футбол Футбол в Європі
15 червня 17:59
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Бокс Професійний бокс
17 червня 08:51
Ярмоленко – любителям «руского міра»: «Йдіть нах*й всі»
Ярмоленко – любителям «руского міра»: «Йдіть нах*й всі»
Футбол Збірна України
16 червня 10:05
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Футбол Збірна України
12 червня 15:58
Всі новини