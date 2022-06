Кваліфікація Гран-прі Канади – другий поул Ферстаппена в сезоні, Алонсо вперше за 10 років стартуватиме з першого ряду

Фернандо Алонсо / Фото: formula1.com

В Канаді пройшла кваліфікація напередодні гонки в рамках чемпіонату Формули-1.



В дощових умовах рівних не було Максу Ферстаппену. Діючий чемпіон на 0,7 випередив Фернандо Алонсо, який разом з ним стартуватиме з першого ряду стартової решітки – вперше з Гран-прі Німеччини-2012. Іспанець вже майже 10 років не знаходився на першому ряду після кваліфікації – востаннє це було на.

Шарль Леклер вирішив не ризикувати, і на другий сегмент навіть не виходив. Результат квали для нього жодної ролі не грає, так як через заміну силової установки монегаск розпочне гонку з кінця пелотону.

Невдалий результат у Серхіо Переса. Йому не вдалося не тільки дати бій Ферстаппену та Карлосу Сайнсу, а і взагалі вийти у фінальний сегмент кваліфікації.

Результат кваліфікації Гран-прі Канади:

Стартова решітка:

