Олег Гончар

Mercedes та Red Bull узгодили з FIA конструктивні зміни камери згоряння для силових установок в 2026 році.

FIA визнала рішення легальним за умови, що при перевірках за температури навколишнього середовища ступінь стиснення не перевищує 16:1. Не враховується зростання показника під час роботи двигуна на високих температурах — аналогічно до гнучких крил, які статично відповідають нормам, але деформуються на трасі.

FIA перевірятиме ефективність лише двигунів внутрішнього згоряння кожні шість Гран-прі сезону-2026.

Новий регламент обмежує ступінь стиснення до 16:1 (було 18:1 у 2025-му). Суперники вважають, що Mercedes і Red Bull знайшли спосіб досягати ефективного 18:1 у роботі, додаючи понад 15 к.с.