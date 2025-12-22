Олег Гончар

Ferrari, Audi та Honda звернулися до FIA з протестом, оскільки вважають, що Mercedes і Red Bull знайшли спосіб обходити нові правила щодо ступеня стиснення двигунів для сезону-2026, передає FormulaPassion з посиланням на Corriere dello Sport.

Новий регламент обмежує ступінь стиснення до 16:1 (було 18:1 у 2025-му). Суперники стверджують, що внаслідок термічного розширення матеріалів двигуни Mercedes і Red Bull у роботі досягають ефективного 18:1, даючи від 15 кінських сил переваги.

FIA активно спілкується з виробниками щодо цієї ситуації і може прийняти рішення перед новим сезоном.

Якщо FIA заборонить силові установки Mercedes, то це призведе до зняття заводської команди Mercedes та їх клієнтів із McLaren, Williams, Alpine.

Цікаво, що Red Bull, які були ініціаторами цього порушення, можуть адаптуватися швидше і їм не загрожує зняття з сезону.

Також обговорюється й компроміс, який дозволить використати командам поточні версії на 2026-й з обов’язковою переробкою до 2027-го.