Олег Гончар

Директор з проєктування болідів Mercedes Джон Оуен залишає свою посаду, повідомляє авторитетне видання The Race.

Оуен залишиться в команді до середини сезону-2026 для передачі обов’язків.

Оуен розпочав кар’єру у Формулі-1 в Sauber, а в 2007 році перейшов до команди з Бреклі, яка тоді ще виступала як заводська команда Honda. Спеціаліст брав участь у створенні всіх чемпіонських болідів Mercedes сучасного періоду — з 2014 по 2020 рік, коли команда домінувала в еру гібридних моторів.

Після завершення передачі обов’язків новим директором з проєктування болідів стане Джакомо Торттора. Оуен залишиться в команді до середини сезону-2026, щоб забезпечити плавний перехід, після чого візьме паузу в кар’єрі.

