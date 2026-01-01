Олег Гончар

Німецька команда Mercedes представила оновлений логотип напередодні презентації нового боліда W17 і старту революційної ери Формули-1 у 2026 році.

Mercedes опублікував у соцмережах оновлений логотип, виконаний у фірмових кольорах останніх років: чорному, білому та бірюзовому (колір головного спонсора Petronas). Новий знак символізує перехід до нової ери Формули-1, де Mercedes готується до масштабних змін регламенту: нові силові установки з акцентом на електрику та аеродинаміка.

Презентація боліда W17, на якому виступатимуть Джордж Расселл і Андреа Кімі Антонеллі, відбудеться найближчим часом — дата поки не оголошена. Перші закриті тести пройдуть у Барселоні з 26 по 30 січня 2026 року, після чого команди вирушать на офіційні передсезонні тести в Бахрейн.

Mercedes, який домінував у 2014–2021 роках, сподівається повернутися на вершину після відходу Honda як постачальника двигунів.

