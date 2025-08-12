Олег Гончар

Мережа ресторанів Neat Burger, співзасновником якої є семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Гемілтон, розпочала процедуру ліквідації, повідомляє QSR Media з посиланням на Реєстраційну палату Великої Британії.

Веганська мережа, запущена шість років тому за підтримки голлівудської зірки Леонардо Ді Капріо, мала заклади в Лондоні, Мілані та Нью-Йорку. Проте останні роки компанія зазнавала значних фінансових труднощів. У 2022 році збитки сягнули £7,9 млн ($10,6 млн), що значно перевищило £3,2 млн ($4,3 млн) роком раніше.

У 2023 році Neat Burger закрила половину своїх ресторанів у Великій Британії, а згодом почала згортати діяльність і в інших країнах. Усі британські заклади припинили роботу до квітня 2024 року.

