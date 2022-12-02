На заміну бурхливого Китаю. Відомо, який етап може повернутися у Формулу-1

Португалія не проти прийняти гонку

Фото: Daimler AMG

У зв’язку з коронавірусними обмеження Гран-прі Китаю вкотре відмінили. Через жорсткі рамки у країні зараз проходять гучні протести, а борються з ними варварськими методами. Тож відсутність етапу у Піднебесній піде тільки на краще.



Sky Sports повідомляє, що першим претендентом на заміну ГП-Китаю стала Португалія. У календар може повернутися траса у Портімані, яка кілька років тому стала у нагоді, коли велика кількість гонок відмінялися через COVID-19.

Склади команд на сезон-2023.