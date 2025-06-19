Названо найкращого та найшвидшого гонщика в історії Формули-1
Ісак Хаджар відмітив Айртона Сенну та Льюїса Хемілтона
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Пілот команди Racing Bulls Ісак Хаджар поділився власною думкою щодо найвидатніших гонщиків в історії «Королівських перегонів». Слова наводить портал Sportskeeda.
Для мене Айртон Сенна — найшвидший пілот в історії. А найкращий загалом — Льюїс Хемілтон. Але найшвидший — це безперечно Айртон.
Станом на зараз Ісак Хаджар займає 10-ту позицію в особистому заліку Формули-1, маючи у своєму активі 21 очко.
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