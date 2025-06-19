Чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен висловився про конкуренцію Red Bull з McLaren. Слова нідерландця наводить f1analytic.com:

Нам потрібно частіше вигравати гонки. І як ми цього досягнемо? За рахунок підвищення конкурентоспроможності. Це був хороший вікенд, але, знову ж таки, недостатньо конкурентний. У нас бувають моменти, коли можливо ми можемо перемогти на якихось трасах, але нам просто потрібно зробити машину швидшою. Тоді ми значно полегшимо собі завдання.

Ми старанно працюємо над цим разом з командою. Звичайно, дещо оновлюється, але чи цього буде достатньо? Я не знаю. У цьому світі є такі дрібниці, які дозволяють досягати кращих результатів кожного вікенду. Але те, що McLaren демонструє весь цей сезон, є цілком екстраординарним, і це важко перевершити.

Отже, добре, так, один вікенд у них не так добре пройшов, але вони, як і раніше, залишаються фаворитами, і перемогти їх буде нелегко. Але в майбутніх перегонах ми справді хочемо постаратися покращити нашу машину. Але я сподіваюся, що ми зможемо так починати кожен етап з точки зору того, як я почуваюся за кермом машини, але нам потрібно підвищити продуктивність, щоб бути швидкими скрізь.