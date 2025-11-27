Олег Гончар

Едріан Ньюі стане керівником Aston Martin з 2026 року, вперше в кар'єрі обійнявши посаду глави команди.

В Red Bull Ньюі очолював конструкторське бюро Red Bull.

З березня Ньюі в Aston Martin поєднує посаду керівника з роллю керуючого технічного партнера.

Для 66-річного Ньюі це дебют у ролі глави команди — раніше він славився як дизайнер, що приніс 12 титулів конструкторів і 14 пілотів-чемпіонів.

Колишній керівник Aston Martin Ендрю Коуелл перейде на посаду головного стратегічного директора, фокусуючись на партнерствах з Хондою, Aramco та Valvoline.

За чутками, посаду міг зайняти Крістіан Хорнер, але Ньюі став несподіваним вибором.

Нагадаємо, раніше Фернандо Алонсо не планує завершувати кар'єру.