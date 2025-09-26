Дворазовий чемпіон Формули-1 Фернандо Алонсо поділився очікуваннями від майбутнього Aston Martin. Іспанця цитує f1analytic.com:

Я переконаний, що Aston Martin боротиметься за світові титули та виграватиме їх у майбутньому. Єдине питання полягає в тому коли. Якщо говорити про мене, то я хотів би насолодитися успіхом цього проекту, але я розумію, що потрібен час для з'єднання всіх частин воєдино.

Коли мені говорять про 2026 рік, перше, що спадає мені на думку, це слово «можливість». За нинішніми правилами відставання від лідерів надто велике і за рік його не скоротити. Але все зміниться у 2026 році.