Офіційно. Хюлькенберг повноцінно повернувся в Формулу-1

У наступному сезоні німець виступатиме за Haas

У Haas офіційно оголосили про підписання контракту з 35-річним гонщиком Ніко Хюлькенбергом.

У наступному сезоні німець замінити в команді Міка Шумахера.

Повноцінно Хюлькенберг виступав у Формулі-1 з 2010 по 2019 роки. Він зарекомендував себе як талановитий і вельми невдачливий гонщик. Все тому, що німець так не разу і не фінішував в топ-3 у всіх своїх гонках.

Таким чином, в сезоні 2023 року Хюлькенберг стане партнером Кевіна Магнуссена.