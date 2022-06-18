Перес: «Хочу виграти титул, але розумію, що ми повинні захищати інтереси команди»

Пілот Red Bull Серхіо Перес заявив, що впевнений в розумності дій австрійської команди при вирішенні питань, які стосуються боротьби за чемпіонський титул.

Переса цитує портал Sky Sports:

І до теперішнього моменту команда діяла дуже розумно у всіх виникаючих ситуаціях. У нас виникли розбіжності на етапі в Барселоні. Але після гонки ми все обговорили і відразу про все домовилися. І це можна було відразу побачити на Гран-прі Монако.

Ось чому я всім задоволений. Я недавно продовжив контракт з командою. Все складається добре, ми рухаємося в правильному напрямку. А моя роль в тому, щоб постаратися виграти титул».