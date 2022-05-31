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Перес підписав новий контракт з Red Bull

Угода розрахована до кінця 2024 року
Автоспорт Формула-1
16:40
Перес підписав новий контракт з Red Bull

Гонщик Red Bull Серхіо Перес продовжить виступати за австрійський колектив. Мексиканець підписав з командою Формули-1 нову угоду, розраховане до кінця 2024 року.

«Перемога на Гран-прі Монако - мрія для будь-якого пілота. Я наголошую її оголошенням про продовження виступів за Red Bull до 2024 року - це вишенька на торті».

Серхіо Перес вперше в кар'єрі виграв Гран-прі Монако.

Рене Тер Велде
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Серхіо Перес Red Bull

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