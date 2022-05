Перес підписав новий контракт з Red Bull

Гонщик Red Bull Серхіо Перес продовжить виступати за австрійський колектив. Мексиканець підписав з командою Формули-1 нову угоду, розраховане до кінця 2024 року.

Winning the Monaco Grand Prix is a dream for any driver and to celebrate my first victory there with this announcement that I will continue with @ redbullracing until 2024 is just the icing on the cake. # NeverGiveUp pic.twitter.com/dWL9MYVIhk