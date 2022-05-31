Перес - про перемогу на Гран-прі Монако: «Це мрія, що стала реальністю»
Перес підписав новий контракт з Red Bull
Угода розрахована до кінця 2024 року
Гонщик Red Bull Серхіо Перес продовжить виступати за австрійський колектив. Мексиканець підписав з командою Формули-1 нову угоду, розраховане до кінця 2024 року.
«Перемога на Гран-прі Монако - мрія для будь-якого пілота. Я наголошую її оголошенням про продовження виступів за Red Bull до 2024 року - це вишенька на торті».
Winning the Monaco Grand Prix is a dream for any driver and to celebrate my first victory there with this announcement that I will continue with @ redbullracing until 2024 is just the icing on the cake. # NeverGiveUp pic.twitter.com/dWL9MYVIhk- Sergio Pérez (@ SChecoPerez) May 31, 2022
Серхіо Перес вперше в кар'єрі виграв Гран-прі Монако.
Коментарі 0