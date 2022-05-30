Перес вперше в кар’єрі виграв Гран-прі Монако
Перес - про перемогу на Гран-прі Монако: «Це мрія, що стала реальністю»
Мексиканець підвів підсумки етапу
Гонщик Red Bull Серхіо Перес прокоментував перемогу за підсумками Гран-прі Монако.
Мексиканця цитує портал Sky Sports:
«Це мрія, що стала реальністю. Всі гонщики хочуть тут виграти. Якщо не брати до уваги домашню гонку, немає більш особливого уїк-енду.
Ми злегка ускладнили собі життя, тому сьогодні не можна було допускати помилки. Непросто було доїхати до фінішу і утримати Карлоса позаду.
Для мене і моєї країни це знаменний день, я дуже-дуже щасливий».
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