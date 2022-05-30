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Перес - про перемогу на Гран-прі Монако: «Це мрія, що стала реальністю»

Мексиканець підвів підсумки етапу
Автоспорт Формула-1
11:30
Перес - про перемогу на Гран-прі Монако: «Це мрія, що стала реальністю»

Гонщик Red Bull Серхіо Перес прокоментував перемогу за підсумками Гран-прі Монако.

Мексиканця цитує портал Sky Sports:

«Це мрія, що стала реальністю. Всі гонщики хочуть тут виграти. Якщо не брати до уваги домашню гонку, немає більш особливого уїк-енду.

Ми злегка ускладнили собі життя, тому сьогодні не можна було допускати помилки. Непросто було доїхати до фінішу і утримати Карлоса позаду.

Для мене і моєї країни це знаменний день, я дуже-дуже щасливий».

Результати Гран-прі Монако.

Рене Тер Велде
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Теги

Серхіо Перес Гран-прі Монако Red Bull

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