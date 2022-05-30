Перес - про перемогу на Гран-прі Монако: «Це мрія, що стала реальністю»

Гонщик Red Bull Серхіо Перес прокоментував перемогу за підсумками Гран-прі Монако.

Мексиканця цитує портал Sky Sports:

Ми злегка ускладнили собі життя, тому сьогодні не можна було допускати помилки. Непросто було доїхати до фінішу і утримати Карлоса позаду.

Для мене і моєї країни це знаменний день, я дуже-дуже щасливий».