Перес: «Зараз я набагато комфортніше відчуваю себе за кермом боліда Red Bull»

Мексиканець розповів про те, що в 2022 році йому вдалося значно швидше адаптуватися до боліда австрійської команди

Пілот Red Bull Серхіо Перес розповів про те, що в 2022 році йому вдалося значно швидше адаптуватися до боліда австрійської команди в порівнянні з тим, що було в попередньому сезоні.

Переса цитує портал Racefans.net:

«Зараз я виразно відчуваю себе набагато комфортніше за кермом боліда Red Bull, ніж було в минулому році. Наприклад, на адаптацію до торішнього боліду у мене пішло трохи більше часу. В цьому ж році я з першої ж практики відчув, що можу відразу працювати над машиною, замість того щоб працювати над тим, як витягти з машини її потенціал. По ходу гоночного уїк-енду це дає відчутну різницю. І до моменту початку кваліфікації я підходжу помітно більш підготовленим, і те ж саме з гонкою. Я впевнений в машині і знаю, що повинен робити разом з командою, щоб витягти з неї весь потенціал».

Серхіо Перес заявив, що впевнений в розумності дій Red Bull при вирішенні питань, які стосуються боротьби за чемпіонський титул.