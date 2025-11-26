Олег Гончар

Пілот McLaren Оскар Піастрі вимагає перегляду гоночних правил Формули-1 через непослідовність стюардів. Слова австралійця навів портал Racing News 365.

Інцидент стався на першому повороті Гран-прі Лас-Вегаса, де Лайам Лоусон (Racing Bulls) зіткнувся з Піастрі, але уник покарання. Стюарди визнали, що Лоусон уникав зіткнення з Джорджем Расселлом (Mercedes), який заблокував колеса.

«Я навіть не буду намагатися це осмислити. Потрібна корекція, бо деякі пілоти використовують правила на свою користь. Стаються інциденти, яких ми не хочемо бачити в гонках».

Піастрі порівняв з власним 10-секундним штрафом у Сан-Паулу за контакт з Кімі Антонеллі (Mercedes).

Піастрі завершив Лас-Вегас 4-м, але його та Ландо Норріса дискваліфікували за знос планки.