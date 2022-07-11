Пошановувач путіна Екклстоун звинувачується у шахрайстві на суму майже 500 мільйонів доларів

Прокуратура Великої Британії відкрила справу проти ексочільника Ф-1

Фото: IMAGO.Sport1

Колишнього боса Формули-1 Берні Екклстоуна звинувачують у шахрайстві в особливо великих розмірах, повідомляє AFP News Agency.



Прокуратура Великої Британії звинувачує бізнесмена у махінаціях з закордонними активами на суму 400 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 476 мільйонів доларів).

#BREAKING Ex-Formula One chief Bernie Ecclestone facing fraud charges over £400m overseas assets - UK prosecutors pic.twitter.com/QfSLD7hKxL — AFP News Agency (@AFP) July 11, 2022

Нагадаємо, що в останній час Екклстоун повернувся у медіапростір – підтримав володимира путіна та війну в Україні.