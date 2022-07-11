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Пошановувач путіна Екклстоун звинувачується у шахрайстві на суму майже 500 мільйонів доларів

Прокуратура Великої Британії відкрила справу проти ексочільника Ф-1
Автоспорт Формула-1
16:36
Пошановувач путіна Екклстоун звинувачується у шахрайстві на суму майже 500 мільйонів доларів
Фото: IMAGO.Sport1

Колишнього боса Формули-1 Берні Екклстоуна звинувачують у шахрайстві в особливо великих розмірах, повідомляє AFP News Agency.

Прокуратура Великої Британії звинувачує бізнесмена у махінаціях з закордонними активами на суму 400 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 476 мільйонів доларів).

Нагадаємо, що в останній час Екклстоун повернувся у медіапростір – підтримав володимира путіна та війну в Україні.

Олег Шумейко-молодший
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Берні Екклстоун

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