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«Я готовий підставитися під кулю за першокласну людину путіна». Екклстоун вважає, що суттєве зусилля «коміка» Зеленського завершило би війну

91-річний британець не в собі
Автоспорт Формула-1
19:22
«Я готовий підставитися під кулю за першокласну людину путіна». Екклстоун вважає, що суттєве зусилля «коміка» Зеленського завершило би війну
Фото: CNN

Колишній керівник Формули-1 Берні Екклстоун став на захист володимира путіна, який розв’язав повномасштабну війну на території України. 91-річний бізнесмен заявив в шоу Good Morning Britain, що готовий підставитися під кулю заради президента росії, якого він вважає другом і першокласною людиною, котрий, як і інші, робить помилки.

Функціонер вважає, що путін робить все, що мусить, заради рф, тоді як Президент України Володимир Зеленський приносить своїй країні негатив:

Його колишня професія, як я розумію, – комік. Схоже, він їм і далі буде. Гадаю, якби він подумав то зробив суттєве зусилля, аби поговорити з путіним, то дослухався до нього й, імовірно, щось би зробив.

Я глибоко переконаний, що Україна, якби хотіла з цим покінчити, зробила б це.

Також Екклстоун додав, що путін шкодує про те, що розпочав.

Нагадаємо, що Формула-1 розірвала контракт на проведення Гран-прі росії.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Володимир Зеленський Берні Екклстоун

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