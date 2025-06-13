Чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен в інтерв’ю офіційному сайту Ф-1 оцінив прогрес Red Bull:

Болід набагато легший в керуванні, ніж минулого року. Основні проблеми з балансом зникли, але нам все ще бракує швидкості порівняно з McLaren. Загалом, зараз йде рух у правильному напрямку.

Мені подобаються повороти Гран-Прі Канади, це як картинг. Тут багато швидких поворотів і зон різкого гальмування. Мені це подобається щороку.

Погода може відігравати тут важливу роль. Саме це робить цей етап Гран-Прі таким захопливим, багато подій може статися.