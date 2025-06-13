Ферстаппен бачить прогрес Red Bull: «Але все ще бракує швидкості порівняно з McLaren»
Макс вважає, що команда рухається у правильному напрямку
близько 1 години тому
Фото: Red Bull
Чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен в інтерв’ю офіційному сайту Ф-1 оцінив прогрес Red Bull:
Болід набагато легший в керуванні, ніж минулого року. Основні проблеми з балансом зникли, але нам все ще бракує швидкості порівняно з McLaren. Загалом, зараз йде рух у правильному напрямку.
Мені подобаються повороти Гран-Прі Канади, це як картинг. Тут багато швидких поворотів і зон різкого гальмування. Мені це подобається щороку.
Погода може відігравати тут важливу роль. Саме це робить цей етап Гран-Прі таким захопливим, багато подій може статися.
У Red Bull побоюються дискваліфікації Ферстаппена.
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