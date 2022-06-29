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Расселл: «У нас ще є шанс виграти титул – не бачу причин вважати інакше»

Британець не виключає ймовірності поборотися за чемпіонство вже в поточному сезоні
Автоспорт Формула-1
21:00
Расселл: «У нас ще є шанс виграти титул – не бачу причин вважати інакше»

Пілот Mercedes Джордж Расселл заявив, що не виключає ймовірності поборотися за чемпіонський титул вже в поточному сезоні.

Британця цитує портал GP Blog:

«Позиції Макса виглядають куленепробивним, але ситуація може дуже швидко змінитися. І якщо ми зможемо знайти спосіб додати в швидкості, і Ferrari теж додасть, то хто знає, чим все закінчиться? Може, Mercedes виявиться на 1-2 місці, Ferrari – на 3-4, а Red Bull – на 5-6. Чи є у нас ще шанси на титул? Звичайно – не бачу причин вважати інакше».

Льюїс Хемілтон попросив Mercedes експериментувати на машині Джорджа Рассела.

Рене Тер Велде
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Теги

Джордж Расселл Mercedes

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