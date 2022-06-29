Ферстаппен став тріумфатором Гран-прі Азербайджану. Перес – другий, Расселл – третій
Расселл: «У нас ще є шанс виграти титул – не бачу причин вважати інакше»
Британець не виключає ймовірності поборотися за чемпіонство вже в поточному сезоні
Пілот Mercedes Джордж Расселл заявив, що не виключає ймовірності поборотися за чемпіонський титул вже в поточному сезоні.
Британця цитує портал GP Blog:
«Позиції Макса виглядають куленепробивним, але ситуація може дуже швидко змінитися. І якщо ми зможемо знайти спосіб додати в швидкості, і Ferrari теж додасть, то хто знає, чим все закінчиться? Може, Mercedes виявиться на 1-2 місці, Ferrari – на 3-4, а Red Bull – на 5-6. Чи є у нас ще шанси на титул? Звичайно – не бачу причин вважати інакше».
Льюїс Хемілтон попросив Mercedes експериментувати на машині Джорджа Рассела.
Коментарі 0