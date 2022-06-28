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Світовий бокс. Тижневик

Red Bull розірвав контракт з юніором команди через расистське висловлювання на стримі

Австрійська команда зазначила, що не потурає расизму
Автоспорт Формула-1
20:20
Red Bull розірвав контракт з юніором команди через расистське висловлювання на стримі

Red Bull оголосив про розірвання контракту з юніором Юрі Віпсом за використання естонським гонщиком расистського висловлювання на адресу темношкірих людей на стрімі.

«Після розслідування онлайн-інцидента за участю Юрі Віпса Red Bull розірвав контракт Юрі як тест-пілота і резервіста.

Команда не потурає расизму в будь-якій формі».

Австрійська команда відсторонила Юрі Віпса на час проведення розслідування.

Рене Тер Велде
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