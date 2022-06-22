«Расизму немає місця в хокеї». Тардіф висловився про відсторонення Денискіна
Red Bull витурив свого юніора через расистське висловлювання
Віпс припустився помилки, яка може коштувати кар’єри
Фото: Motorsport
Юніор Red Bull Юрі Віпс, який встиг дебютувати за головну команду в п’ятничній практиці, залишився без колективу.
Естонець, граючи в онлайн-шутер на стрімі, дозволив собі расистське висловлювання, яким ображають темношкірих людей, – n-слово. «Червоні бики» за годину відреагували на інцідент, повідомивши про розслідування інциденту і призупиненні програм Віпса.
June 21, 2022
Нагадаємо, що лідер Red Bull Макс Ферстаппен виграв Гран-прі Канади.