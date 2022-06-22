Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
16:30
Спідвей. Гран-прі. Етап 3. Прага
16:35
Хокей. Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. Таппара - Векше

Red Bull витурив свого юніора через расистське висловлювання

Віпс припустився помилки, яка може коштувати кар’єри
Автоспорт Формула-1
14:54
Red Bull витурив свого юніора через расистське висловлювання
Фото: Motorsport

Юніор Red Bull Юрі Віпс, який встиг дебютувати за головну команду в п’ятничній практиці, залишився без колективу.

Естонець, граючи в онлайн-шутер на стрімі, дозволив собі расистське висловлювання, яким ображають темношкірих людей, – n-слово. «Червоні бики» за годину відреагували на інцідент, повідомивши про розслідування інциденту і призупиненні програм Віпса.

Нагадаємо, що лідер Red Bull Макс Ферстаппен виграв Гран-прі Канади.

Олег Шумейко-молодший
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

расизм Red Bull

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Перес: «Хочу виграти титул, але розумію, що ми повинні захищати інтереси команди»
Перес: «Хочу виграти титул, але розумію, що ми повинні захищати інтереси команди»
Автоспорт Формула-1
18 червня 16:45
Ферстаппен: «Після двох сходів виявився в 47 окулярах позаду лідера - і подумав, що все скінчено»
Ферстаппен: «Після двох сходів виявився в 47 окулярах позаду лідера - і подумав, що все скінчено»
Автоспорт Формула-1
15 червня 20:00
Ферстаппен: «Зчеплення було в порядку, знос гуми теж - а це саме те, що потрібно на Гран-прі Азербайджану»
Ферстаппен: «Зчеплення було в порядку, знос гуми теж - а це саме те, що потрібно на Гран-прі Азербайджану»
Автоспорт Формула-1
13 червня 07:50
Перес: «Два роки тому я фактично позбувся місця в Формулі- 1, а тепер виступаю за кращу команду»
Перес: «Два роки тому я фактично позбувся місця в Формулі- 1, а тепер виступаю за кращу команду»
Автоспорт Формула-1
08 червня 14:30
Ферстаппен: «Я поки не вирішив, що буду робити після 2028 року - може, закінчу кар'єру»
Ферстаппен: «Я поки не вирішив, що буду робити після 2028 року - може, закінчу кар'єру»
Автоспорт Формула-1
01 червня 20:10
Керівник Red Bull: «Підписання Переса - очевидне рішення з урахуванням його швидкості, майстерності і досвіду»
Керівник Red Bull: «Підписання Переса - очевидне рішення з урахуванням його швидкості, майстерності і досвіду»
Автоспорт Формула-1
31 травня 18:45

Новини: Автоспорт

Red Bull витурив свого юніора через расистське висловлювання
Red Bull витурив свого юніора через расистське висловлювання
Формула-1
14:54
Ферстаппен елітно відзахищався і не дав Сайнсу здобути першу перемогу в кар’єрі
Ферстаппен елітно відзахищався і не дав Сайнсу здобути першу перемогу в кар’єрі
Формула-1
19 червня 22:57
Кваліфікація Гран-прі Канади – другий поул Ферстаппена в сезоні, Алонсо вперше за 10 років стартуватиме з першого ряду
Кваліфікація Гран-прі Канади – другий поул Ферстаппена в сезоні, Алонсо вперше за 10 років стартуватиме з першого ряду
Формула-1
19 червня 16:05
Перес: «Хочу виграти титул, але розумію, що ми повинні захищати інтереси команди»
Перес: «Хочу виграти титул, але розумію, що ми повинні захищати інтереси команди»
Формула-1
18 червня 16:45
Шумахер: «Хемілтон – головний лузер 2022 року»
Шумахер: «Хемілтон – головний лузер 2022 року»
Формула-1
16 червня 20:58
Феттель: «Питання політики важливіше нас, вони важливіше спорту»
Феттель: «Питання політики важливіше нас, вони важливіше спорту»
Формула-1
15 червня 21:30
Ферстаппен: «Після двох сходів виявився в 47 окулярах позаду лідера - і подумав, що все скінчено»
Ферстаппен: «Після двох сходів виявився в 47 окулярах позаду лідера - і подумав, що все скінчено»
Формула-1
15 червня 20:00
Чотириразовому чемпіону Формули-1 подарували вишиванку на Гран-прі Азербайджану
Чотириразовому чемпіону Формули-1 подарували вишиванку на Гран-прі Азербайджану
Формула-1
14 червня 14:29
Хемілтон: «Я стискав зуби від болю і молився, щоб гонка скоріше закінчилася»
Хемілтон: «Я стискав зуби від болю і молився, щоб гонка скоріше закінчилася»
Формула-1
13 червня 10:05
Всі новини

Популярні новини

Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»
Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»
Бокс Професійний бокс
16 червня 13:04
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Футбол Футбол в Європі
15 червня 17:59
1
«Хохлы – лживая вонючая нация без страны, тошнит от вашей «желто-синей» тряпки». Цуренко показала доброзичливість росіян
«Хохлы – лживая вонючая нация без страны, тошнит от вашей «желто-синей» тряпки». Цуренко показала доброзичливість росіян
Теніс WTA
19 червня 21:11
Ярмоленко – любителям «руского міра»: «Йдіть нах*й всі»
Ярмоленко – любителям «руского міра»: «Йдіть нах*й всі»
Футбол Збірна України
16 червня 10:05
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Бокс Професійний бокс
17 червня 08:51
Різатдінова: «Після підтримки на адресу Ашрама весь «русский мир» мене прокляв. Діти мені писали: «Щоб ти здохла»
Різатдінова: «Після підтримки на адресу Ашрама весь «русский мир» мене прокляв. Діти мені писали: «Щоб ти здохла»
Художня гімнастика
16 червня 18:46
Всі новини